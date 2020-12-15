هكذا تستعد رام الله لزيادة أعداد الإصابات في المشافي بالضفة جراء كورونا!

قال مسؤول الأسرّة لمرضى "كورونا" في وزارة الصحة عنان راشد، ان الاستقرار في أعداد المصابين بالفيروس، مرهون بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأوضح راشد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أنه وعلى ضوء التوقعات بارتفاع أعداد الإصابات في فصل الشتاء، تم تخصيص مراكز في معظم المحافظات لعلاج مرضى كورونا وافتتاح أقسام وعزل أقسام أخرى في داخل المستشفيات الحكومية للحالات الطارئة.

وأضاف أنه وبناء على مؤشرات دولية تتحدث بأنه من 15-20 % سيدخلون المستشفيات و3-6% سيحتاجون العناية المركزة، فإنه تم تجهيز ورفع القدرات الاستيعابية للمشافي.

وبين راشد أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المكثفة في مستشفى دورا بالخليل من 18-22 سرير، وفي مركز التأهيل ببيت لحم تم رفع عدد أجهزة التنفس الاصطناعي والأسرة من 4-11 سرير، مضيفا أنه جرى قبل يومين تحويل المستشفى الوطني بنابلس لمرضى "كورونا" بـ 51 سرير عادي و11 سرير عناية مكثفة، وتخصيص جناح كامل في جنين بسعة 45 سرير و11 عناية مركزة.