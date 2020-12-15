صحة رام الله: سيتم رفع توصية بتشديد الإجراءات لارتفاع الإصابات

قال مدير صحة رام الله والبيرة معتصم محيسن، إن المنحنى الوبائي في المحافظة لا يزال في تصاعد مستمر، نتيجة لعدم الالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة .

وأكد محسين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أنه في حال استمر المنحنى الوبائي بالتصاعد فإنه سيتم رفع توصية لوزيرة الصحة، بتشديد الاجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مبينا أن تشديد الإجراءات سيكون وفقا لمعايير مرتبطة بعدد الوفيات والإصابات بالمحافظة، معربا عن أمله بأن لا نصل لمرحلة الاغلاق .

وأوضح أن عدد العينات التي تفحص يوميا بمحافظة رام الله والبيرة بلغ من 300-400 عينة، فيما بلغ عدد العينات التي تفحص في بعض المختبرات الخاصة، التي سمح لها بإجراء الفحص من 500 – 1000 عينة، مشيرا إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من مجمل العينات بلغ 20%.

وبين محيسن أن عمل المختبرات الخاصة يجري تحت إشراف مديرية صحة محافظة رام الله والدوائر المختصة في وزارة الصحة.