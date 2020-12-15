الاحتلال يستولي على مركبات زراعية في الأغوار

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مركبات زراعية تابعة لمزارعين في منطقة الأغوار الشمالية في طوباس بالضفة المحتلة.

كما منع الاحتلال الأهالي في منطقة أم القبة من حراثة أراضيهم، فاستولت قوات الاحتلال على تركتور زراعي ومركبة أخرى خاصة بأحد المزراعين.

وأوضح الناشط عارف دراغمة، أن هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تسعى إلى حرمان مئات المزارعين من حراثة أراضيهم وزراعتها والاعتناء بها.

وأشار إلى أن الاحتلال صادر خلال 3 أشهر، أكثر من ١٧ تراكتورا زراعيا من منطقة لبزيق والمالح والحديدية، لصالح الاستيطان وتدريبات جيش الاحتلال.

في حين تتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.

ويستولي المستوطنون على أخصب منطقة زراعية تحت تهديد السلاح وبأوامر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

ويجدر أن اعتداءات الاحتلال لم تقف عند مصادرة الأراضي والمركبات الزراعية بل تعدت ذلك لتصل إلى حد إحراق الأراضي، ومنع أصحابها من استغلالها بشتى الطرق والوسائل.