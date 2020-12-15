مدير الدفاع المدني بغزة يوضح سبب الحرائق وتعليمات للمواطنين

أكد رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني طواقم جهاز الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة لاستقبال استغاثات ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102 ، موضحاً ان فصل الشتاء تكثر الإشكاليات، بسبب بحث المواطنين عن وسائل التدفئة التي تسبب الاختناق وقد تؤدي في الأحيان الوفاة.

وقال دهشان خلال تصريحات لإذاعة الاقصى ان معظم الحرائق في فصل الشتاء تحدث نتيجة المدفأة التي تعمل إما على الكهرباء أو الغاز جراء عدم الاستعمال السليم لها ، داعياً المواطنين إلى تفقد كافة الأجهزة الكهربائية في المنازل والتأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية فالاستهتار يؤدي إلى فقدان أسرتك وممتلكاتك في أقل من دقيقة.

وأوضح انه يجب على كل رب أسرة أن يكون لديه خلفية في التعامل مع حالات الطواريء داخل المنزل والتواصل مع جهاز الدفاع المدني من خلال الرقم المجاني 102 ، مشيراً الى انه لدينا 3 مجالات متخصصة في الجهاز المدني للتعامل مع حالات الطوارئ بمختلفها.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع الدفاع المدني في الوقت المناسب عند وقوع الحدث لأنه عامل الوقت أمر مهم جدا للتعامل مع حالات الأنقاض.