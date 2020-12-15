أمير قطر يؤكد لعباس دعمه للفلسطينيين ويناقشان ملفات بارزة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي تغريدة على تويتر كتب الشيح تميم "أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني".

جاء ذلك عقب مباحثات عقدها الجانبان الاثنين في الدوحة، وتناولت أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وناقش الزعيمان مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقد شدد أمير قطر على موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا دعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي ختام زيارته للدوحة، ثمن الرئيس عباس دور دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأضاف أن أمير دولة قطر على علم بآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وجاءت الزيارة في وقت تسارع فيه دول خليجية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد تناول في وقت سابق موقف بلاده من قضية التطبيع، قائلا إن الدول العربية التي تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل تقوض الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

وشدد على أن هناك ضرورة لتشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.