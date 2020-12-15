غزة: 8 حالات وفاة و709 إصابة جديدة و226 حالة خطيرة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 15/12/2020، 8 حالات وفاة و(709) إصابة جديدة، و(226) حالة خطيرة بفيروس كورونا.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 1911 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ( 709) اصابة جديدة بفيروس كورونا، زتعافي 695 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت 8 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليبلغ اجمالي الوفيات 210 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 29211 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 8723 حالة، واجمالي المتعافين 20278 حالة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت في وقت مبكر اليوم، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بفيروس كورونا إلى 226 حالة، الأمر الذي دفعها لاستيعاب عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المختلفة.

وبينت الوزارة، أن القرار جاء بسبب الزيادة في أعداد الإصابات ومنها الحالات الخطيرة والحرجة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 226 حالة.

وأشارت إلى أن استيعاب عدد من هذه الحالات في اقسام المستشفيات المختلفة جاء بعد امتلاء اسرة العناية المعدة سلفاً لمرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الاوروبي ومستشفى الصداقة التركي.