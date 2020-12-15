قذيفة "إسرائيلية" تصيب منزل "عريس" وعائلته تنجو بأعجوبة

العريس محمد النسر (24 عاماً) كان يستعد لإتمام حفل زفافه على عروسه، ويشارك عائلته بحفل صغير في بيت العائلة الكبير، عندما باغتت قذيفة "إسرائيلية" منزل العريس وأتت على مافيه القاطن في جحر الديك وسط قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن "إسرائيل" تدعي أن البيت كان خالياً، إلا أن الشاب النسر أكد في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عائلته نجت بأعجوبة من القصف الذي وقع أثناء تواجدها في حفل زفاف العريس صاحب المنزل والذين كانوا يتواجدون في منزل آخر قريب من مكان القصف..

وسقطت قذيفة المدفعية "الإسرائيلية" داخل المنزل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة داخل المنزل الذي سقطت فيه.وفق النسر.

ويصر العريس النسر على إتمام حفل زفافه المقرر غداً، على أنقاض المنزل المهدم، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعانيها، لافتاً إلى أن أهم مافي الأمر لديه هو عدم إصابة أحد من عائلته في الاستهداف.























