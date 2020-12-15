التحقيق مع محمد رمضان في حادثة التطبيع

كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، أن لجنة خاصة أجرت تحقيقاً مع الفنان المصري محمد رمضان بعد حادثة التطبيع مع الاحتلال.

وأوضح زكي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناةon، أنه تم التحقيق مع رمضان، حيث تكونت اللجنة من نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من النقابة.

وبين زكى، أن معظم الأزمات والمشاكل يحاول حلها بشكل ودى ولكن من يمس تراب هذا البلد يتشطب من النقابة كمن ذهب لتركيا وقطر مثل محمد شومان وهشام عبد الحميد، ونتيجة التحقيق لم تعرف بعد ولكنها تأخذ وقت.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.