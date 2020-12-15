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الصحة: ارتفاع عدد الحالات الحرجة لـ226 وتوزيع المصابين على المستشفيات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:24 - 15 ديسمبر 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 15/12/2020، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بفيروس كورونا إلى 226 حالة.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن الوزارة استوعبت عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المختلفة.

وبينت الوزارة، أن القرار جاء بسبب الزيادة في أعداد الإصابات ومنها الحالات الخطيرة والحرجة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 226 حالة.

وأشارت إلى أن استيعاب عدد من هذه الحالات في اقسام المستشفيات المختلفة جاء بعد امتلاء اسرة العناية المعدة سلفاً لمرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الاوروبي ومستشفى الصداقة التركي.

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