التطعيم في "اسرائيل" ضد فيروس "كورونا" يبدأ الأحد القادم

تنطلق في "اسرائيل" يوم الأحد القادم 20/12/2020 عملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" على ان تبدأ عملية التطعيم لأفراد الطواقم الطبية في المستشفيات ، وبعد مرور ثلاثة أيام على ذلك أي يوم الأربعاء من الأسبوع القادم ستتولى صناديق المرضى مهمة تطعيم مؤمنيها.

القناة اال"ـ12" الاسرائيلية قالت ان عدد جرعات اللقاح التي وصلت الى "اسرائيل" حتى الآن يبلغ ثلاثمئة وثلاثة عشر الفا، ومن المتوقع ان تصل الى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون جرعة أخرى.

وهددت بعض صناديق المرضى في "اسرائيل" بانها لن تبدأ بتطعيم المواطنين الا بعد ان تلتزم "اسرائيل "بتحمل المسؤولية عن مضاعفات طبية قد يعانيها من يتلقى اللقاح، في حين افادت مصادر اسرائيلية ان الحكومية تعكف في هذه الأيام على ادخال اللقاح الى قانون تامين المتضررين باللقاحات، ولكن هذا الاجراء لم يتخذ بعد.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة انها لا علم لها بأي تهديد بعدم إطلاق عملية التطعيم، مضيفة ان الجهات القضائية ستناقش قضية المسؤولية عن الاضرار المحتملة من جراء تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت الى ثلاثة آلاف وأربعة، وتبلغ نسبة الوفيات من بين إجمالي حالات الإصابة نحو تسعة أعشار بالمئة.