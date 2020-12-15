مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، حملة مداهمات واسعة ، في مدينة نابلس من عدة محاور وشرعت باقتحامات واسعة، اقتحمت مدينة البيرة، ومخيم العروب شمال الخليل.

وافادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت نابلس من جهة جبل الطور وشارع القدس.

وفي محيط البلدة القديمة داهم عشرات الجنود المشاة بنايات في كروم عاشور وشارع كشيكة وسط قنابل الصوت والصراخ.

كما جرى اقتحام منزل الاسير كرم المصري في شارع كلية الروضة ومنزل راغب عليوي.

وداهمت قوة للاحتلال مدينة البيرة وبلدة حزما، فيما أعلن عن اعتقال الشاب محمد أبو سل عقب مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل، وتم اقتحام بلدة بيت امر في القضاء أيضا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منتصر رياض أبو سرور (24 عاما)، وحمزة عبد العزيز أبو سرور (26 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن رامي سمير الساحوري في مدينة بيت ساحور غربا، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.