واشنطن تعاقب تركيا لشرائها منظومة إس-400 الروسية والاخيرة تهدد بالرد

نددت تركيا امس الاثنين بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها في اعقاب قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية من طراز إس-400 ووصفتها بأنها “خطأ جسيم”، وقالت إنها سترد بما هو ضروري بعدما دعت واشنطن مرارا إلى حل المسألة عبر الحوار.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن العقوبات غير مبررة بعدما رفضت واشنطن مرارا عرض تركيا تشكيل مجموعة عمل مشتركة داعية شريكتها في حلف شمال الأطلسي إلى مراجعة القرار “الجائر” الذي سيضر بالعلاقات الثنائية.

ودحضت أنقرة “الخطر الأمني” الذي تمثله الصواريخ الروسية بالنسبة إلى منظومة حلف الأطلسي والذي ذكره وزير بومبيو كأحد أسباب العقوبات.

وقالت الوزارة “هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. اقترحت تركيا التعامل مع هذه القضية بطريقة موضوعية وواقعية من خلال تشكيل مجموعة عمل فنية”.

الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة (اس اس بي) لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس-400، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بومبيو في بيان إن “الإجراءات التي اتخذت اليوم تؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة لن ترضى بمبادلات مهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين”.

وقال كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، “هذا القرار لم يترك لنا بديلا… نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر”.