أسعار الدجاج في قطاع غزة في انخفاض ومربو الدواجن يردون على التلاعب

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، مزيداً من الانخفاض حيث سجل سعره 7.5-7 ، ليشهد مزيداً من الانخفاض وسط تهديد من مربو الدواجن باتخاذ العديد من الخطوات لإنصافهم في ظل التلاعب في الاسعار .

نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، أصدرت مساء أمس الاثنين، قرارًا هامًا بشأن توريد الدجاج اللاحم إلى المذابح المركزية.

وأعلنت النقابة، وقف توريد الدجاج اللاحم الى المذابح المركزية فورًا، بسبب تلاعب بعض التجار بالأسعار وانخفاض سعر الدجاج.

وأوضحت أن إلغاء طلبيات موزعي الدواجن عن المذابح الرئيسية سيبدأ اعتبارًا من ليلة الامس، وقالت إنها ستتعامل معكم بطريقة أخرى".

وكان مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بقطاع غزة قال في تصريحات سابقة ان تدني أسعار الدواجن في قطاع غزة وصل الى حد الخسارة للمزارعين حيث ان اسعارها من المزرعة تصل من 7-7.5 شيقلاً ، وتصل للمواطن من 8_8.5 شيقلاً ، رغم انه تم الاتفاق في السابق على ان لا تتدنى الاسعار من المزرعة للتاجر لـ8.5 .

وبين الحلو خلال تصريحات خاصة ان سبب الارتفاع يعود لعدم إلتزام الموزعين بما تم الاتفاق عليه ، موضحاً انه سيكون هناك اجتماع خلال اليوم مع وزارة الزراعة لبحث الخلل وإلزام الموزعين سواء من وزارة الزراعة او الاقتصاد لضبط السوق .

ومن جانبه قال أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة ، ان الوزارة هي الجهة التي تشرف وترعى قطاع الدواجن لما له اهمية اقتصادية ونتحدث على ضبط الاسعار والجودة لما يضمن حرية المنافسة دون يكون هناك استغلال.

وقال البسيوني ان الاستغلال أمر مرفوض ولابد ان يراعي الاوضاع الاقتصادية والصحية ولكن التذبذب بشأن الاسعار يعود الى نتيجة الاوضاع الاقتصادية ووضع كورونا وايام الاغلاق ومدى تأثيرها على الاسعار، وليس نتيجة إغراق الأسواق ولن نسمح بإغراق الأسواق بهذا المنتج.