وزير "إسرائيلي": لا انشقاقات في حزب أزرق – أبيض ونستعد للانتخابات

يستعد حزب أزرق - أبيض، اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، للانتخابات باعتبارها الخيار الوحيد، وفقا لتصريحات ادلى بها مايكل بيتون وزير الشؤون المدنية ونائب وزير الجيش الإسرائيلي بصلاحيات وزير.

وأشار بيتون إلى أن زعيم حزبه بيني غانتس هو الرئيس الوحيد الذي سيقود حزب أزرق - أبيض في الانتخابات المقبلة، نافيًا وجود أي خلافات أو انقسامات داخل الحزب تمنع ذلك.

وبين بيتون، أن غانتس يستحق أن يكون رئيسًا للوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية خلقت جوًا من السلام وتحملت المسؤولية خلال واحدة من أصعب الفترات التي مرت فيها إسرائيل.

وقلل من أهمية انشقاق يوعاز هندل، وتسفي هاوزر عن الحزب، والانضمام لحزب جدعون ساعر.