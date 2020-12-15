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وفد إماراتي-بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 07:52 - 15 ديسمبر 2020
وفد إماراتي بحريني وفد إماراتي بحريني
تقارير
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شارك وفد من الإمارات والبحرين، الليلة الماضية، في احتفال إيقاد "شمعة حانوكا" في ساحة حائط البراق بجوار المسجد الأقصى في موقف مرفوض فلسطينياً.

وأفاد موقع "صحيفة يسرائيل هيوم" العبرية، أن الفعالية تمت بحضور ما يسمى وزير الصحة "الإسرائيلي" بولي إدلشتاين، وعدد من الحاخامات والشخصيات العامة "الإسرائيلية".

وفي وقت أشاد "الإسرائيليون" المشاركون ومن بينهم إدلشتاين بالمشاركة الإماراتية - البحرينية، وبخطوات السلام والتطبيع التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، واصفين ما يجري بأنه "معجزة"، قوبلت الخطوة بالرفض التام من الفلسطينيين.

وأعلنت الإمارات والبحرين قبل شهرين عن اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"، حيث جرى تبادل الزيارات بينهم والتنسيق لاتفاقيات اقتصادية، في حين ترفض الشعوب العربية والمسلمة هذا التطبيع.

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