مخطط "إسرائيلي" ضخم لبناء 8300 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة

أقرت ما تسمى بلدية القدس "الإسرائيلي"، خطة ضخمة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية في المنطقة الخضراء الممتدة من أراضي بيت صفافا - والبقعة - منطقة تلبيوت الجديدة حتى قرية الولجة وذلك لشطب الخط الأخضر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وقدمت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء بالبلدية، مخطط تحت عنوان "مخطط رئيسي جديد"، سيغير حدود المدنية ويوسع حدود "منطقة تلبيوت الصناعية" من البداية إلى النهاية؛ وقالت "أن الهدف استكمال الثورة - بحلول عام 2040 بحيث ستتحول المنطقة الصناعية إلى سكنية وتجارية ومنطقة ترفيه وتنزه وقاعات أفراح ومدينة ملاهي وغيرها".

وقالت اللجنة:"انه تم تقديم خطة رئيسية ضخمة جديدة ومحدثة لمنطقة بيت صفافا وأجزاء من منطقة الولجة بعمق وبدائرة قطرها ٥ كم لتوسيع وتحديث ما يسمى بـ(المنطقة الصناعية تلبيوت) وذلك يوم الأربعاء الماضي في لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، والتي سيتم بناء على جزء منها آلاف الوحدات السكنية وأبراج العمل. كجزء من الخطة، ستتم إزالة قاعات الاحتفالات، التي تعمل الآن في ظل الاستخدام المفرط، في المنطقة الصناعية.

وتشمل خطة البلدية إزالة الكراجات أيضًا في تلك المنطقة وتوسيع البناء في المنطقة الحدودية التي تأتي امتداد لحدود المدينة مع مستوطنة جيلوا ومنها الى بيت لحم بيت لحم وتوسيع طريق الانفاق جنوباً الى التجمع الاستيطاني "كفارعتصيون " واضافة مسلكين إضافيين لاستيعاب الحركة الاستيطانية الواسعة في ٥ مستوطنات ذات كثافة قد تتضاعف في غضون السنوات المقبلة.

وتتضمن الخطة الرئيسية رفع نسبة البناء في المساحة المقدرة ب٥كم عبر بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقًا، والتي ستحتوي على 8300 وحدة سكنية جديدة، سيكون بعضها صغيرًا للعائلات الفردية والأزواج الشباب. ستمتد منطقة التجارة والتوظيف على مساحة 1،297،000 متر مربع.

وتؤكد البلدية أنه "من أجل تلبية احتياجات السكان المستقبليين في المجمع، سيتم تشييد المباني العامة، بما في ذلك المباني التعليمية (رياض الأطفال، والمدارس)، والمباني الصحية والرياضية والدينية، إلى جانب المراكز الثقافية والترفيهية، والعوامات، والطرق ، وغيرها من المباني الخضراء للجمهور بأسلوب حديث ومدمج و تكنولوجي "اخضر".

وحسب مخطط البلدية الضخم من المقرر ان يبدأ التنفيذ فيه مطلع العام ٢٠٢١ وينتهي في العام ٢٠٤٠، ويقدم المخطط الرئيسي مجموعة مختارة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع. شارع به سور حضري تجاري على مستوى الأرض وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات ومناطق جلوس واستراحة ومطاعة ومناطق ترفيه.

وقالت البلدية ان الخطوة التالية - سيتم تقديم الخطة إلى لجنة التخطيط والبناء في المنطقة للاستفادة من المناقشات والاعتراضات. وقال رئيس البلدية موشيه ليون: "لقد وافقنا على واحدة من أهم خطط القدس للسنوات القادمة، وهي خطة نبني فيها مستقبلاً للمدينة. المخطط الرئيسي لمنطقة تلبيوت هو مخطط كبير للمدينة التجارة والتوظيف جنبًا إلى جنب مع الإسكان والمباني العامة وثقافة والترفيه مع الاستخدام الأمثل لموارد الأرض المحدودة. تعد (خطة تلبيوت) الرئيسية مستوى مهمًا وجزءًا من سياستنا المصممة لتطوير اقتصاد المدينة، وتعزيز التعليم والثقافة فيها " .