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سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:29 - 15 ديسمبر 2020
الدولار الابيض الدولار الابيض
تقارير
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يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .

انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 15/12/2020، على النحو التالي:

شراء  بيع

دولار/شيكل 3.2228   3.2894

دينار/شيكل 4.4948   4.6918

يورو/شيكل  3.8719   4.0341

دولار/دينار  0.7011   0.7170

يورو/دولار  1.2014   1.2264

هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 170

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