سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .

انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 15/12/2020، على النحو التالي:

شراء بيع

دولار/شيكل 3.2228 3.2894

دينار/شيكل 4.4948 4.6918

يورو/شيكل 3.8719 4.0341

دولار/دينار 0.7011 0.7170

يورو/دولار 1.2014 1.2264

هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 170