سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .
انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .
وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 15/12/2020، على النحو التالي:
شراء بيع
دولار/شيكل 3.2228 3.2894
دينار/شيكل 4.4948 4.6918
يورو/شيكل 3.8719 4.0341
دولار/دينار 0.7011 0.7170
يورو/دولار 1.2014 1.2264
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 170