برشلونة يُعلق على مباراته مع سان جيرمان "القوية"

علق نادي برشلونة، اليوم الاثنين، على المباراة التي ستجمع فريقه مع نادي باريس سان جرمان في دور الـ 6 من دوري ابطال أوروبا 2020 .

وقال مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان: إن المباراة ستكون "صعبة لكن الفرص فيها متكافئة".

وقال كومان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكتالوني اليوم الاثنين:

وأضاف المدرب كومان أن مواجه سان جيرمان أمرًا صعبًا وقويًا بالنسبة لفريقه، مشيرًا إلى أن فريقه "سيكون دورا إقصائيًا متوازنا" وأن المباراة ستكون جذابة.

وبيّن أن الفريقان لديهم لاعبين مهمين، كما يرغبون في الاستمرار في البطولة.

اليوم، وفي مدينة نيون السويسرية، أعلن عن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولمعرفة جدول قرعة دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا ( اضغط هنا ).