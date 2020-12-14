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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار - تحويل الليرة اليوم الثلاثاء 15- 12- 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:23 - 14 ديسمبر 2020
الليرة السورية الليرة السورية
تقارير
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لا يزال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تشكل أحد اهم اولويات السوريين، بالنظر إلى التذبذب الحاصل في اسعار الصرف سواء في المصرف المركزي أو على صعيد الصرف في السوق السوداء (سوق الصرافين)، وبالنظر إلى المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية والدولية.

وبحسب تعاملات اليوم الثلاثاء 15-12-2020، فقد بلغ سعر الصرف اليوم، حوالي 2760  ليرة للدولار الواحد للشراء،  و2790 ليرة للبيع، مقارنة بـ 2725 ليرة للشراء و2755 ليرة للبيع، أمس.

و استقر سعر صرف الدولار في البنوك السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

 

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