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الإمارات و(إسرائيل) توقعان على اتفاقية تعاون مشتركة جديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:07 - 14 ديسمبر 2020
التطبيع الاسرائيلي الاماراتي التطبيع الاسرائيلي الاماراتي
تقارير
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وقعت مساء اليوم الاثنين، العاصمة الاماراتية أبو ظبي على اتفاقية تعاون مشترك مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي، في إطار التطبيع بين الجانبين.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الجانبين وقعا على اتفاقية  تعاون بين اتحاد كرة القدم "الإسرائيلي" والإماراتي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الفيفا، وتشمل إقامة مباريات ودية للمنتخبات والأندية، وورش عمل مشتركة.

يشار إلى ان الامارات والبحرين والسودان والمغرب قد أعلنتا عن التطبيع مع (إسرائيل)، في الأشهر الأخيرة، فيما ركزت اتفاقيات التطبيع على الجانب الاقتصادي والاستثمار في مجالات عدة، علاوة عن تبادل الزيارات الرسمية بينهما.

 

 

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