سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 وأسعار الذهب

يواصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي تراجعه اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 ، وأمام باقي العملات الأجنبية ، فيما سجل سعر الذهب في تركيا انخفاضًا على الغرام الواحد ، ويعود سبب التراجع التي تشهد الليرة والذهب هو فرض الولايات المتحدة الامريكية الأخيرة عقوبات اقتصادية على الدولة تحت حجج واهية .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على ترتيب مقالة بخصوص سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية ، حتى يتسنى لكافة المواطنين والمهتمين بأسعار العملات وكذلك المستثمرين في معرفة سعر الصرف ، وضبط حوائجهم وأمورهم .

وبعد الإعلان الأمريكي عن العقوبات تراجعت الليرة التركية في اليوم السادس على التوالي، وسجَّلت الجمعة انخفاضًا بنسبة 1.7% .

وحسبما رصدت بلومبرج، فقد فقدت العملة التركية نحو 25% من قيمتها هذا العام، ومن غير المعروف مدى تأثير هذه الإجراءات وتداعياتها على تركيا.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.

مبيع: 7.8938

شراء: 7.8859

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.

مبيع: 2.1682

شراء: 2.1653

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.

مبيع: 2.1509

شراء: 2.1482

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)

شراء: 341

مبيع: 347

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو.

مبيع: 9.5967

شراء: 9.5861

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.

مبيع: 10.5335

شراء: 10.5190

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:

مبيع: 25.8861

شراء: 25.7949

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.

مبيع: 2.1030

شراء: 2.1002

وجاءت أسعار غرامات الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :

وجاءت غرامات 24 و 22 و 21 الى غرام 14 وسعر ليرة الذهب، على النحو التالي :

سعر غرام الذهب عيار 24 في تركيا اليوم

شراء 460,64 مبيع 460,72

غرام الذهب عيار 22

شراء 417,00 مبيع 433,13

عيار 21 في تركيا اليوم

شراء 403,62 مبيع 403,87

سعر غرام الذهب في تركيا عيار 18

شراء 198,84 مبيع 230,80

سعر الذهب في تركيا عيار 14

شراء 258,03 مبيع 299,50

ربع ليرة الذهب نوع جمهوريات

شراء 748,80 مبيع 757,10

ليرة الذهب نوع رشات

شراء 3.027,47 مبيع 3.049,85

سعر ليرة الذهب نوع تام او تسمى زينات

شراء 2.964,79 مبيع 3.023,33

نصف ليرة الذهب نوع تام او تسمى زينات

شراء 1.498,60 مبيع 1.515,30

سعر اونصة الذهب في تركيا

شراء 1.827,85 مبيع 1.828,25

سعر ليرة الذهب في تركيا نوع جمهوريات

شراء 2.995,00 مبيع 3.016,90

سعر نصف ليرة الذهب في تركيا نوع جمهوريات

شراء 1.497,50 مبيع 1.514,20