مدفعية الاحتلال تسهتدف منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة بقذيفة "صوت"

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منطقة جحر الديك، شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بقذيفة "صوت" واحدة على الأقل، منطقة جحر الديك بالقرب من مسجد الصالحين.

وحتى الان، لم تبلغ وزارة الصحة بغزة عن وجود إصابات جراء الاستهداف الأخير.

من جهته، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه "كجزء من عملية لزيادة فرص العمل ، أطلقت دبابة نيرانها عن غير قصد باتجاه قطاع غزة".

وأضاف أن الحادث قيد التحقيق، موضحًا أنه "تحديد الأضرار التي لحقت بهيكل مهجور".