 5 جينات تزيد من خطورة الإصابة بـ"كورونا" قد تصل للوفاة

أعلنت جامعة "إدنبرة" البريطانية، اليوم الاثنين، تحديد خمس جينات في جسم الإنسان، من شأنها أن تزيد من إصابة الشخص بحالة خطرة من فيروس كورونا المستجد وقد تؤدي إلى الموت.

وأوضحت الجامعة، أنها جمعت الحمض النووي لأكثر من 2700 مصاب بالفيروس في 208 وحدة عناية مركزة في أنحاء البلاد.

وبيّنت أن الدراسة العلمية شملت أخطر الحالات المصابين بعدوى (كوفيد-19)، إذ توفي 22% ممن شملتهم الدراسة، بينما يحتاج 74 بالمئة لأجهزة تنفس صناعي.

وظهرت 5 جينات على أنها شائعة للغاية في حالات كوفيد-19 الخطرة، بعدما اتمت الدراسة مقارنة المعلومات الجينية لهؤلاء المرضى بـ 100 ألف مواطن بريطاني مجهول.

ويقول الباحثون إن معرفة الجينات المرتبطة في الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا يمكن أن يساعد العلماء على تحديد الأدوية الموجودة مسبقا والتي يمكن أن تساعد في علاج كوفيد-19.

وأكدت الدراسة، إلى أن الجينات الخمسة تنقسم إلى واحدة من مجموعتين: الجينات المعدلة الناتجة من الالتهاب، أو الأدوية المضادة للفيروسات.

ويمكن أن يساعد معرفة الجينات المرتبطة بالحالات الشديدة لعدوى "كورونا"، العلماء على تحديد الأدوية الموجودة مسبقا والتي يمكن أن تساعد في علاج الوباء.

وقال الباحثون البريطانيون إنه "تم تعريف الجينات على أن 2 منها هي من نوع الكروموسوم 19 وتسمى TYK2 و DPP9، ويسمى الجين الوراثي الثالث IFNAR2 ، ويوجد في الكروموسوم 21".

وأضافوا أن "CCR2 هو جين موجود في الكروموسوم الرابع، ويقع OAS1 في الكروموسوم الثاني عشر".

وحول أهمية الدراسة، أكدوا على أنها تحدد جينات معينة تلعب دورا في الإصابة بمرض فيروس كورونا، وبالتالي تعرضها كأهداف للعلاجات المحتملة.