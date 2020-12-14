البرازيلي مينديز يعتذر لتسببه باصابته نيمار

اعتذر اللاعب البرازيلي، ليون تياغو مينديز لتسببه بإصابة مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بنهاية المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وخرج نيمار باكيا على الحمالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لتدخل عنيف من مينديز في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد "VAR".

وكتب مينديز اليوم الاثنين عبر حسابه في "إنستغرام": "الأخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الأمر خطيرا".

من جهته عبر المدرب الألماني توماس توخيل عن "قلقه" بعد المباراة حيال إصابة نجمه الذي انتقد سابقا بسبب مبالغته على أرض الملعب لدى التعرض للأخطاء، بانتظار نتائج الفحوصات المقررة أن تصدر لاحقا.

كما انتقد والد نيمار مسألة ارتكاب الأخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر "إنستغرام": "إلى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟".