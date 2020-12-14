النيابة العامة بغزة تنشر إجراءاتها اليومية لتحقيق الامن والاستقرار

نشرت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، الموجز اليومي لإجراءاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع محافظات غزة الخمس.

وأكدت النيابة، أنها نفذت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى316 قضية.

وأوضحت أن من القضايا المنجزة، اربعة قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و23 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع 289 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وشدّدت النيابة، على أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 60 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

ولفت إلى استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.