هل تلقى رئيس شركة "فايزر" لقاح كورونا الذي طورته شركته؟

كشف رئيس شركة "فايزر" التي طورت لقاح فيروس كورونا، ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، أنه لم يتلقى اللقاح المضاد للفيروس.

و قال بورلا في تصريح له " تزامنا مع بدء طرح جرعات من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة: "لدينا لجنة أخلاقية تتعامل مع سؤال (من يتلقاه) وتوجد قوانين توفير صارمة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

و تابع يقول: "حريصون على عدم اعتراض الطريق وحصول بعض الناس على اللقاح قبل موعدهم. لكن أتوقع أن اللجنة ستطلب حصولي على اللقاح لأن الاستطلاعات أظهرت أن الناس سيثقون في اللقاح إذا تلقاه الرئيس التنفيذي".

وأوضح بورلا في تصريحات لشبكة "سي إن إن" تزامنا مع بدء طرح جرعات من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة: "لدينا لجنة أخلاقية تتعامل مع سؤال (من يتلقاه) وتوجد قوانين توفير صارمة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

و اعتمدت السلطات الأمريكية المعنية،الجمعة الماضي، استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا "فايزر" و"بيو إن تك". وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.