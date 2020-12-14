إليك رابط نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 والاسمية في جامعة دمشق

رابط نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 في جامعة دمشق ، إذ يبحث الطلبة السوريين عن رابط النتائج ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا على الرابط الهام لكافة الطلبة ، علمًا أن الدولة السورية قد أعلنت في وقت سابق تعليق التعليم الوجاهي والانتقال إلى التعليم الالكتروني بسبب انتشار فيروس كورونا ، وتجنبًا للاصابة بالعدوى .

ونشرت وزارة التربية والتعليم السورية رابط نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 في جامعة دمشق ، فيما أعلنت الجامعة السورية إلى أنه يمكن لجميع الطلاب تحميل الرابط والاستعلام عبره .

مصادر تربوية سورية ، قالت إنه الجدول المرفق يتضمن صورًا بالأسماء ورقم الاكتتاب ، وهو مرفق في اسفل المقالة ، تابع حتى الاخر .

تعرف على الحدود الدنيا للقبول بمفاضلة التعليم المفتوح جامعة دمشق 2020-2021 :

وأعلنت جامعة دمشق عن نتائج الحدود الدنيا للمقبولين، أمس الاحد الموفق 13-12-2020.

وأوضحت الجامعة ، انه بموجب مفاضلة التعليم المفتوح للفرع العلمي والأدبي وكل الفروع الدراسية الموجودة لدى فروعها ، ولقد رفقنا في هذه المقالة معدلات القبول على النحو التالي :

الدراسات الدولية والدبلوماسية من عام 2008 ولاحقا 1902

الإعلام 188.3

الترجمة 200.2

المحاسبة 195.4

رياض الأطفال المعدل 106.8

إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة يجب أن يكون المعدل 197.3 للشريحة من عام 2008 وما بعد، بينما ما قبل السنة الدراسية 2001 يكون معدل الطالب 123.

ويجب أن يكون معدل الطالب 131 ، بخصوص برنامج الدراسات القانونية من عام 2008 وما بعد المعدل 200، ومن سنة 2001 وما بعد 125 درجة، وما قبل هذه السنة الدراسية ، حسب بيان الجامعة ، فيما أضحت أن الدراسات الدولية والدبلوماسية من عام 2008 ولاحقا 1902، والإعلام 188.3، والترجمة 200.2، والمحاسبة 195.4، أما ريال الأطفال المعدل 106.8، وإدارة المشروعات.

إليك نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق 2020 :

ولمعرفة نتائج مفاضة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020 ( اضغط هنا ).

إليك النتائج الاسمية لمفاضلة التعليم المفتوح جامعة دمشق 2020 :

ولقد حرصنا على توفير رابط النتائج الاسمية لمفاضلة التعليم المفتوح جامعة دمشق 2020 ( اضغط هنا ).