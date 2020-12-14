حمدان : أزمة رواتب وكالة الغوث لا تزال تراوح مكانها

أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين في الاونروا د. محمود حمدان، مساء اليوم الاثنين، أن أزمة صرف رواتب موظفي وكالة الغوث لا تزال تراوح مكانها

وقال حمدان خلال حديثٍ لإذاعة صوت القدس بغزة، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم"، أن أزمة الرواتب لا تزال تراوح مكانها ولا جديد حول موضوع صرفها سواء بتأخيرها او تجزئتها، معربا عن اسفه لحدوث هكذا أمر في وكالة دولية.

وأضاف، أن موقفنا كاتحاد موظفين في خمس مناطق لا زال على حاله برفض أي تأخير أو تجزئة، مضيفاً أن خياراتنا لمواجهة تأخير او تجزئة الرواتب متعددة ومنها الاضراب الشامل او الجزئي.

وأشار حمدان الي أن القضية أصبحت مقلقة ويجب حلها من قبل الدول المضيفة حتي يستقر وضع اللاجئين بعودتهم الى ديارهم، مؤكدا ان الخيارات المفتوحة لدينا قد نستخدمها حتي نحقق مطالبنا التي لا يمكن التنازل عنها.

وأوضح، ان الوكالة تتذرع بعدم وجود أموال وعدم دفعها من قبل الدول المانحة لذلك على الوكالة توفيرها من خلال حلول ابداعية ولن ندفع نحن الثمن.