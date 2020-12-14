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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا بمحافظة قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 20:22 - 14 ديسمبر 2020
وفاة كورونا وفاة كورونا
تقارير
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سجلت محافظة قلقيلية  في الضفة الفلسطينية المحتلة،  مساء اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا من بلدة راس عطيه  في المحافظة .

وأعلنت مصادر طبيبة في المحافظة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في المشفى التخصصي بمحافظة نابلس لمواطن  من  سكان بلدة راس في المحافظة،  متاثرا باصابته  بفايروس كورونا، ليرفع عدد  حالات الوفاة التي سجلت في المحافظة اليوم الي 3 حالات .

وكانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2145 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كافة محافظات الوطن .

 

 

 

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