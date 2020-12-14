موعد مباراة فريق برشلونة الاسباني مع باريس سان جيرمان في دوري اأبطال اوروبا 2020

موعد مباراة فريق برشلونة الاسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي ، حيث يبحث عشاق كرة القدم على موعد لقاء الابطال ضمن تصفيات الدوري 16 من دوري أبطال أوروبا 2020-2021 ، واكد مهتمين رياضيين أن مباراة الفريقين ستكون حامية الوطيس من أجل التأهل إلى نصف الدوري أو إلى مباراة النهائيات وستكون المنافسة شديدة وقوية للغاية ، اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 كشفت الجهات المعنية عن قرية دوري الابطال دور الـ 16 وأقيمت في سويسرا وفي هذه المقالة سنتعرف على نتائجها .

موقع فلسطين اليوم حرص على تقديم موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان حتى يتمكن متابعي الكرة الساحرة من مشاهدة المباراة القوية ، في ظل جهود تبذل من الفريقين لضمان الفوز العريق وتحقيق الانتصار .

تعرف على قرعة دور الت 16 من دوري ابطال أوروبا 2020-2021 :

تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

برشلونة ضد باريس سان جيرمان وتعد أقوى المباريات

بايرن ميونخ ضد لاتسيو

ريال مدريد ضد أتالانتا

ليفربول ضد بلايبزيج،

مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

يوفنتوس ضد بورتو

بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

مواعيد المباريات

مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير/ شباط 2021.

أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 مارس/ آذار 2021.

وبعد إسدال الستار على ثمن النهائي، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 مارس/ آذار 2021.

موعد مباراة برشلونة و باريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا :

وسيواجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر 2020 ، كما وستقام لعبة الذهاب على ملعب كامب نو في إسبانيا وهو معقل الكتالوني ، وهو ما يعطي لاعبين فريق برشلونة الثقة لخوض المباراة بكل قوة .

المدير الفني لنادي برشلونة الهولندي رونالد كرمان ، قال اليوم في تصريحات إعلامية: إن" مواجهه برشلونة أمام باريس سان جيرمان متكافئة نسبيًا ".

وأكد كرمان ، خلال حديثه : أن باريس سان جيرمان فريق لا يستهان به ، متوقعًا أن يقدم لاعبيه أداءً جيدًا .

اما عن مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ، فمن المقرر أن تنقل قناة ان سبورت القطرية المباراة بث مباشر وبجودة عالية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، والحادية عشر بتوقيت السعودية ، فكونوا على قرب .

يشار إلى أن فريق يوفنتوس الإيطالي قد هزم برشلونة في الجولة السادسة من الابطال الأوروبي بثلاثة أهداف دون رد .

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