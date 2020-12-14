تسجيل حالة وفاة وأربعة إصابات جديدة بالكورونا بمحافظة سلفيت

أعلن محافظ محافظة سلفيت الدكتور عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال المحافظ كميل خلال تصريحات صحفية، ان حالة وفاة جديدة سجلت اليوم الاثنين، في المحافظة للمواطنة "أمنة سليمان عبد داود (82)، من قرية حارس متاثرة بإصابتها فايروس كورونا، بالإضافة لتسجيل 4 حالات اصابة جديدة.

وكانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2145 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كافة محافظات الوطن .