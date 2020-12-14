الوزراء الفلسطيني يصادق على مشروع تخضير في غزة والتزود بلقاحات كورونا

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، على اعتماد الشراء المباشر لمشروع تخضير فلسطين في قطاع غزة، واعتماد مشروع العيادة القانونية المتنقلة.

وأقرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اعتماد خطة تزويد فلسطين بلقاحات كورونا بما يكفي لتغطية الاحتياجات وحماية المواطنين من الإصابة بالعدوى، ووفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وفيما يتعلق بخطة عنقود العاصمة القدس التنموي، وافق المجلس على الخطة، وتشمل قطاعات متنوعة في الصحة والإسكان والبيئة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الخطة الجديدة تسمح لتنفيذ عدد من القرارات لمشروع "زهرة الفنجان" لتسهيل خطوات عطاء المشروع وضمان نجاحه بأعلى المعايير العالمية والبيئية.

كما وافق على عقود 8 من الأطباء الاخصائيين في وزارة الصحة، بالإضافة إلى الموافقة على عقود الصيانة لعدد من المدارس في مديريات شمال وجنوب الخليل وبيت لحم وقلقيلية ورام الله والبيرة وأريحا وطوباس.

يشار إلى أن وزارة الصحة في فلسطين، أعلنت عن احدث إحصائية عن إصابات ووفيات كورونا، إذ سجلت اليوم، تسجيل 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الصحة، أنها رصدت 2145 حالة تعاف من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.