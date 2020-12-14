بريطانيا تعلن الطوارئ القصوى بعد اكتشاف سلالات جديدة من كورونا

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين أن العاصمة لندن و مناطق أخرى ستدخل في "المرحلة الثالثة" من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، اكتشاف "سلالة" جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

و اشارت وسائل اعلام بريطانية الى أن لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير ستدخل المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من الأربعاء.

وستعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.

ووصلت عدد الإصابات معدل 506 حالة لكل 100 ألف شخص في المدينة، وهي من أعلى معدلات الإصابة منذ تفشي الفيروس.