أقوى طريقة عمل البان كيك الحلوى الامريكيةمنال العالم

طريقة عمل البان كيك الحلوى الامريكية في البيت بكل سهولة تامة وبأقل المقادير إذ سجل موقع جوجل الشهير في الفترة الأخيرة تزايد عمليات بحث عن حلوى البان كيك الأمريكي حيثُ تتمتع بقوى طعم عالية فضلاً عن رائحتها النافذة لذلك جذبت الحلوى ملايين الأشخاص لتناولها في جميع الأوقات حيث يفل تناولها جميع الفئات العمرية.

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير طريقة عمل البان كيك الامريكية في مقالة واضحة بحيث تسهل على الصانع اعداد في المطابخ بكل أريحية تامة ومن مزايا الحلوى انها سلع البلع والهضم والمضغ ..

وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على مكونات البان كيك الامريكية واعدادها بكل سهولة ، إذ نالت الوجبة اللذيذة ملايين الأشخاص لها كما أنها استطاعت ان تنافس باقي الحلوى على موائد الإفطار .

ويعتبر الحصول على مقادير البان كيك سهلة للغاية وهي متوفر وبكثرة في جميع المحلات التجارية والأسواق العامة .

ابرز مكونات حلوى البان كيك الامريكية :

دقيق - كوب ونصف

حليب - كوب وربع

بيض - 1

زبدة مذوّبة - 3 ملاعق كبيرة

بايكنغ باودر - 3 ملاعق صغيرة ونصف

ملح - ملعقة صغيرة

سكر - ملعقة كبيرة

طريقة عمل حلوى البان كيك الامريكية :

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد حلوى البان كيك الامريكية ، نخل أو نخلي في وعاءٍ كبير الدقيق، البايكنغ باودر، الملح والسكر.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى قم بتحديث فجوة في وسط الخليط وأضيفي الحليب، البيض والزبدة المذوّبة.

ثالثًا: قم بخلط المكوّنات حتى تتجانس.

رابعًا: وبعدها قم تحمية مقلاة واسعة على نار متوسّطة ثمّ اقلي البان كيك كل ربع كوب من العجينة السائلة على حدا.

خامسًا: وفي المرحلة الاخيرة قم بتقليب البان كيك حتى تسمرّ من الجهتين.

نصائح أثناء اعداد البان كيك الامريكية :

وتقدم خبير تغذية وصانع حلوى كيك البان الامريكية نصائح عدة اثناء اعداد الوجبة ، وتابع بالقول "يمكنك تحضير البان كيك بالحجم الذي تريدينه ما عليك سوى زيادة كمية العجين السائل او تقليله في المقلاة".

كما وأوضح أنه يمكن لصانعي الحلوى الشهير تقديم البان كيك مع الزبدة المذوّبة، السكر أو كريمة الشوكولاتة بحسب رغبتك .

وأشار خبير التغذية انه يترتب على الشخص تقدّيم ألذ المشروبات من أطيب طبخة إلى جانب البان كيك، داعيًا إلى تجربة مثلاً كوكتيل الطبقات أو عصير الجزر والدراق والمشمش .