البحرين تتهم خفر السواحل القطري بالاعتداء على عناصر الشرطة البحرينية

اتهمت مملكة البحرين اليوم الاثنين شرطة خفر السواحل القطرية بالاعتداء على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب.

وقال وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: "إن ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدٍ على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب".

وأضاف آل خليفة: "احتوينا بسرعة موقفاً مسلحا في عرض البحر، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب".

وبيّن أنه تم مخالفة (2153) شخصاً ونحو (650) قارباً يحملون الهوية الرسمية لمملكة البحرين، خلال الفترة ما بين 2010 ولغاية 2020 في المياه التي كانت على مرور الزمن مصدراً للرزق لهم ولآبائهم وأجدادهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن كل هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك، مشدداً على أن شعب البحرين لا يتوقع هذه التصرفات من السلطات القطرية حيث تأتي مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد، بحسب قوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري محادثات لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ قالت الكويت إن محادثات أثمرت تقدما ملموسا بين أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية.