راصد جوي: يوضح أخر تحديثات حالة الطقس وموعد المنخفض الجوي القادم

توقع الراصد الجوي يوسف أبو أسعد، أن تشهد الأراضي الفلسطينية خلال الساعات القادمة منخفضًا جويًا وسط اقتراب كتلة هوائية باردة من جنوب جزيرة قبرص محملة بأمطار غزيرة مصحوبة برياح عاصفة.

وأوضح الراصد أبو أسعد في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الاثنين، أن المنخفض الجوي يبدأ منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء بالتأثر تدريجيًا بأجواء باردة مع زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

ولفت إلى أن الأمطار المرتقبة قد تكون مصحوبة بالرياح الشديدة في المناطق الجبلية بينما قد تحمل الرياح غبار في المناطق الصحراوية.

وفيما يتعلق بذروة المنخفض الجوي فقد رجح الراصد الجوي أن يكون ذروة المنخفض القادم يوم الأربعاء لافتًا إلى أن التوقعات تُشير لسقوط أمطار متفرقة ليلة الاثنين الثلاثاء على المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية.

وأشار إلى أن المنخفض الجوي يبدأ بالانحسار يوم الخميس القادم في ساعات المساء مع بقاء فرصة سقوط الأمطار المحلية صباح الخميس، مؤكدًا أن يوم الجمعة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا على درجات الحرارة.

أما حالة البحر أوضح أبو أسعد أن اجواء البحر ستشهد متوسط ارتفاع الموج خلال أيام المنخفض ويبدأ ذلك يوم غدًا الثلاثاء.

وفيما يتعلق بمعدل سقوط الأمطار عن العام الماضي أشار إلى أن نسبة سقوط الأمطار في شهر نوفمبر كانت ضعيفة عن العام الماضي لكن بداية شهر ديسمبر الجاري شهدت أمطار غزيرة جدًا عوضت ما فقده شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن الأمطار في الضفة المحتلة كانت نسبتها ما بين 35 إلى 30% أما المناطق الوسطى شهدت ارتفاعًا في المعدلات وصلت إلى 43%.

وتوقع أن يشهد العام الحالي امطارًا غزيرة ومنخفضات جوية متعددة لا سيما وأن بداية موسم الامطار بدأت في وقت مبكر من العام الجاري، لافتًا إلى أن فصل الشتاء يبدأ في 21 كانون الأول 2020