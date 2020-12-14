"اتحاد الناشرين العرب" يعقد مؤتمره غداً

من المتوقع أن ينظم "اتحاد الناشرين العرب" غداً الثلاثاء مؤتمره السنوي الخامس، تحت عنوان "صناعة المحتوى والتحديات".

يشار إلى أن المؤتمر سيعقد افتراضياً ويستمر لمدة يومين، ويعالج الموضوعات ذات الصلة بموضوع النشر ومنها تداعيات جائحة "كورونا"، وصعوبة الوصول إلى القارئ مباشرة بسبب توقف معارض الكتاب العربية، وفق تصريح للأمين العام للاتحاد "بشار شبارو".

بدوره أكد رئيس الاتحاد "محمد رشاد" على "أهمية إقامة المؤتمر بالرغم من كل الصعوبات التي يعانيها عالم النشر جراء تداعيات كورونا، التي أدت إلى توقف معظم معارض الكتاب العربية، ما أرخى بثقل كبير على عاتق الناشرين الذين صمدوا وما زالوا في وجه تلك التداعيات".

وأضاف رشاد :"أن المؤتمر سيجمع الناشرين على امتداد العالم العربي باعتبارهم جنود الثقافة المجهولين الذين ثبتوا طوال السنين الماضية رغم التحديات".