الامارات تعلق لأول مرة على انباء المصالحة السعودية مع قطر

علقت دولة الامارات العربية المتحدة على انباء اقتراب توقيع المصالحة الخليجية مع دولة قطر بعد 3 سنوات من الحصار والمقاطعة الشديدة.

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد اعرب عن ترحيب بلاده بما تقوم به دولة الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية، قائلًا: "نحن في دولة الإمارات نرحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "هناك دول في المنطقة متجهة نحو التمدن وهناك دول متجهة عكس التمدن"، متهما بعض الدول، والتي لم يسميها بدعم الإرهاب في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال يوم الجمعة 4 من ديسمبر/كانون الأول، إنه "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".