باريس سان جيرمان يصدر بيان يوضح فيه إصابة نجمه "نيمار"

أصدر نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بيانا رسميا اليوم الاثنين، أوضح فيه حجم إصابة نجمه البرازيلي "نيمار"، التي تعرض لها أمس خلال مواجهة ليون ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وأكد البيان أن: "التقييم السريري والإشعاعي "لنيمار" بعد التواء الكاحل الأيسر أمس الأحد، مطمئن، وسيتم إجراء اختبارات في غضون 48 ساعة".

وكان قد خرج "نيمار" باكيا على الحمالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لتدخل عنيف من مواطنه "تياغو مينديز" لاعب ليون في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد "VAR".

وأضاف: "أما بشأن "عبدو ديالو" مدافع الفريق، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمس الأحد، وسيستأنف المنافسة مطلع يناير المقبل".