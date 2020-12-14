ترامب يعلن إجراء أول تطعيم ضد كورونا في بلاده

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن إجراء أول تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مهنئا بلاده ودول العالم، بعد أن أطلقت واشنطن عملية لوجيستية ضخمة لتوزيع لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، بينما تتفاقم أوضاع وباء كورونا في مناطق أخرى من العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس وكبار المسؤولين سيحصلون على لقاح كورونا بدءا من اليوم، مضيفة أن موظفي البيت الأبيض الأساسيين وبعض مسؤولي أجهزة الدولة سيتم تلقيحهم في الأيام العشرة المقبلة.

أما ترامب فقال -في تغريدة على حسابه بتويتر- "لست ممن تم الترتيب لتلقيهم لقاح كورونا، ولكنني أتطلع للقيام بذلك في الوقت المناسب".

وأضاف "يجب أن يحصل العاملون في البيت الأبيض على اللقاح في وقت لاحق من البرنامج، ما لم يكن ذلك ضروريا على وجه التحديد. لقد طلبت إجراء هذا التعديل".