وزير وعضو كنيست هددا بالاستقالة في حال عدم التوجه لانتخابات مبكرة

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أن وزيرًا في حكومة نتنياهو وعضو في الكنيست هددا بالاستقالة من منصبيهما في حال لم يتم العمل على حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن وزير اتصالات الاحتلال الإسرائيلي يوعاز هاندل، وشريكه تسفي هاوزر عضو الكنيست الحالي، وهما من كتلة "ديريخ إيرتيس" التي خاضت الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة حزب أزرق - أبيض، هددا بهذه الخطوة في حال تم التوصل لاتفاق لتأجيل خطوة التصويت على حل الكنيست.

وقالا في بيان صحفي، أنهما لن يؤيدا المزيد من التنازلات، ولن يدعما أي تنازلات، وأنهما يؤيدان حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة لاستبدال بنيامين نتنياهو.

وكانا هاندل وهاوزر قد أعلنا منذ أيام انضمامها لحزب جدعون ساعر المنشق عن الليكود.