تشكيل حكومة كويتية جديدة 2021

أعلنت دولة الكويت اليوم الاثنين 14-11-2020 تشكيل حكومة جديدة عقب انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت أوائل الشهر الجاري.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية فإن الحكومة الجديدة ستكون مع تغييرات في وزارتي النفط والمالية وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تواجه انخفاضا في أسعار النفط.

وعززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التي جرت بداية الشخر الجاري بفوز 24 نائبا محسوبا عليها في مجلس الامة الذي يضم 50 نائبا.

تضم الحكومة الجديدة 10 وزراء جدد من بينهم محمد الفارس الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وخليفة حمادة كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وستكون الحكومة المؤلفة من 15 وزيرا أول حكومة منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى إعادة تكليف رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تضم الحكومة أربعة وزراء من عائلة الصباح الحاكمة.

وسيتولى الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح منصب وزير الداخلية، بينما جرى تعيين الشيخ حمد جابر العلي الصباح في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

واحتفظ كل من وزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.