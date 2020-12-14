اشتية: التحريض ضد المنهاج الفلسطيني لن ينجح

أكد رئيس حكومة رام الله أن تدشين الجماعات "الإسرائيلية" لحملات التحريض ضد المنهاج الفلسطيني واستخدام كلمة فلسطين لن ينجح، مشيرًا إلى أن ما لم يتم التنازل عنه على طاولة المفاوضات لن يتم التنازل عنه في المنهاج.

وقال اشتية: "إن جماعات يمينية "إسرائيلية" متطرفة وبعض مراكز البحوث دعت الأسبوع الماضي، لوقف استخدام كلمة فلسطين في بعض مؤتمراتها، ويجري الآن تنظيم ندوات من قبل بعض العناصر الصهيونية لهذا الغرض".

وأضاف، "لقد تصدت جاليتنا وأصدقائنا في أوروبا والعالم لمثل هذه المحاولات، التي أرادت إلصاق صفة "اللاسامية" بأي شخص ليس فقط ينتقد إسرائيل بل يؤيد فلسطين أيضًا".

وتابع قوله: "لاحظنا أيضا حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والأسرى والشهداء، إننا نعتبر ذلك ضمن الدعاية الممنهجة التي تبثها أدوات "إسرائيلية" للنيل من هويتنا الوطنية... إن المنهاج الفلسطيني هو نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية...: القدس عاصمة دولة فلسطين في المنهاج وفي السياسة وفي الاقتصاد والمجتمع الواحد والشعب الواحد، وإذا كان البعض يربط مساعداته لنا بهذا فإننا سوف نمول طباعة كتبنا من فاتورة الماء والتلفون والكهرباء إن لزم".