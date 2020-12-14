الزراعة توضح حقيقة انتشار "انفلونزا الطيور" بفلسطين

أعلنت وزارة الزراعة في الضفة المحتلة اليوم الاثنين، فرض إجراءات وقائية مشددة بعد ظهور مرض فيروس "أنفلونزا الطيور" في الداخل المحتلة، مؤكدة خلو المزارع الفلسطينية من أي إصابات بالمرض.

وقالت الوزارة، في بيان: "إن الخدمات البيطرية الفلسطينية تلقت بلاغا من نظيرتها الإسرائيلية عن تسجيل عدة بؤر للإصابة بمرض "انفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N8".

وأضافت أنها منذ اليوم الأول للإعلان عن وجود إصابات بالمرض في الداخل كثفت إجراءات الاستقصاء والرصد للمرض داخل الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ مسح شامل واستقصاء وبائي شمل كافة المحافظات.

وأوضحت أنه "تم جمع العينات المرضية اللازمة من قطعان الدواجن وفق قواعد الاستقصاء المرضي، وقد تم فحص كافة العينات المرضية لدى المختبرات البيطرية، باستخدام الطرق المعتمدة عالميا، وثبت أن جميع العينات سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض حتى تاريخه".

وأشارت إلى أن الجهات المختصة "اتخذت كافة التدابير الوقائية لمنع دخول المرض إلى الأراضي الفلسطينية، وحدت من حرية حركة الدواجن ومنتجاتها من إسرائيل، ونظمت ذلك استنادا لتحليل المخاطر وتطور الحالة الوبائية وتقييمها من قبل الجهات المختصة".

ودعت الوزارة المزارعين والتجار إلى عدم التعامل مع "أية طيور داجنة أو منتجاتها من مصادر مجهولة، ودون الحصول على الوثائق اللازمة من الوزارة، لضمان عدم وصول المرض إلى المزارع الفلسطينية".

وأشارت إلى أنه "نظرا لعدم استقرار الحالة الوبائية داخل إسرائيل حتى تاريخه، واستنادا لتحليل المخاطر وتحليل الوضع الوبائي، يستمر منع دخول الطيور الحية إلى المناطق الفلسطينية كون الطيور الحية تلعب دورا رئيسيا في نقل المرض".