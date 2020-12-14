محكمة بداية خانيونس تحكم بانقضاء دعاوى جزائية في قضيتي قتل منفصلتين

قضت محكمة بداية خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين، حكما بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم والحبس ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (جمال فريج أبو سليم) والمواطن (يحيى يوسف الرياطي).

وأكدت أنه تم إقرار حكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في قضية مقتل المواطن (جمال فريح أبو سليم) بحق المتهم (ف/س) و (إ/س) عن تهمة القتل قصداً وحيازة مفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخيرة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.

وحكمت المحكمة في قضية أخرى بالحبس والغرامة في قضية مقتل المواطن (يحيى يوسف الرياطي) حيث حكمت بحبس كل من المدان (س/د)، والمدان (ج/د) والمدان (ع/د) لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم غرامة قدرها مائة دينار أردني أو الحبس شهر وإلزامهم بدفع 50 شيكلا للمحامي المنتدب وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد والمشاجرة في مكان عام، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.