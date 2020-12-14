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عام 2020 يواصل اختطاف نجوم كرة القدم.. وفاة مدرب ليفربول السابق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:45 - 14 ديسمبر 2020
جيرار أوليه مدرب ليفربول السابق جيرار أوليه مدرب ليفربول السابق
تقارير
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قالت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الاثنين إن "جيرار أولييه" مدرب منتخب فرنسا الأسبق لكرة القدم توفي عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت "أر.إم.سي سبور" وصحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية إن "جيرار أولييه" توفي في باريس عقب خضوعه لعملية في اللقب.

وكان درب "أولييه" ليفربول لمدة 6 مواسم وتحصل معهم على بطولات عديدة منها كأس الإتحاد الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في مناسبتين، والسوبر الأوروبي.

يذكر انه كانت لدى "أولييه" عدة مراحل تدريبية أخرى في أندية مثل "أستون فيلا" الإنجليزي و"ليون" و"باريس سان جيرمان" الفرنسيين.

 

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