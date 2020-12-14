"حرية" نرفض تعيين "مجرم" حرب كسفير لدى دولة الامارات

عبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة بعث بها لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب، عن بالغ أسفه حيال عزم حكومة الاحتلال لتعيين "مجرم" الحرب آفي ديختر كأول سفرائها في أبو ظبي الذي كان يرأس جهاز "الشاباك" ووزير الأمن الداخلي للاحتلال سابقاً، والمسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والجرائم.

وأكد "حرية" أن تعين ديختر نتيجة حتمية لعدم وصول مجلس جامعة الدول العربية إلى قرار بشأن إدانة التطبيع من قبل بعض الدول العربية مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال إن التطبيع الاماراتي شجع على المزيد من التطبيع من الدول العربية مع سلطات الاحتلال قبل إقامة الدولة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعتقه من الاحتلال.

ووفقًا لبيان حرية فإن التطبيع المستمر مع الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية، وقراراتها، وتجاهل مبادرة السلام العربية، بل وتجاهل القرارات الدولية والأممية التي أقرت للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للشرعية الدولية، لا ينسجم مع قواعد القانون الدولي.

وذكَّر "حرية" بنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وبروتوكولاتها وملاحقها وقراراتها الأولى، التي نصت على أنه لا يجوز للدول العربية الأعضاء في أي حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية، أو أي دولة منها، وأن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية، وأن حقوق العرب بالاستقلال هي حقوق ثابتة لا يمكن الوصول لاستتباب السلم وتحقيق الاستقرار بدونها.

وطالب "حرية" جامعة الدول ووزراء الخارجية العرب إلى اتخاذ موقف أخلاقي وإنساني وعروبي جاد من أجل وقف مسلسل التطبيع العربي المسيء للقضية الفلسطينية، كما طالبهم بالتعبير عن رفض تعيين مجرم الحرب آفي ديختر سفيراً لدى الإمارات العربية المتحدة.