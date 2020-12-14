قاسم: ما يروجه الاحتلال بخصوص ملف الاسرى هو لتعزيز حضور نتنياهو بالانتخابات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الاثنين إن: ‏"ما يروجه الإعلام الصهيوني حول الحراك في ملف تبادل الاسرى، محاولة من نتنياهو لتعزيز حضوره الشخصي لأي انتخابات صهيونية متوقعة"

وأوضح أن هذا الحديث الاعلامي الصهيوني لا اساس له من الصحة، فلا جديد في هذا المسار.

وأشار قاسم إلى أن نتنياهو مازال يتهرب من اتخاذ قرار في هذا الملف، ويتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الصهاينة الاسرى.

وكانت قدرت مصادر "إسرائيلية" في وقت سابق أن هناك فرصة اليوم لإمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "لم يقتلوا إسرائيليين" مقابل تقديم مساعدات لغزة لمواجهة كورونا، وإعادة الإسرائيليين المفقودين بغزة.