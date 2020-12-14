جدول قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020-2021

أُجريت اليوم الاثنين قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بين كبار أندية أوروبا لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما، وجاءت المباريات بين الفرق على النحو التالي:

تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد

برشلونة ضد باريس سان جيرمان وتعد أقوى المباريات

بايرن ميونخ ضد لاتسيو

ريال مدريد ضد أتالانتا

ليفربول ضد بلايبزيج،

مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

يوفنتوس ضد بورتو

بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

مواعيد المباريات

مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير/ شباط 2021.

أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 مارس/ آذار 2021.

وبعد إسدال الستار على ثمن النهائي، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 مارس/ آذار 2021.