مستوطنون يقتحمون موقع تل السلطان الأثري في أريحا

اقتحم عشرات المستوطنون اليوم الاثنين، موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا في الضفة المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا تل السلطان الأثري، وأدوا صلوات تلمودية في المكان تحت حماية جيش الاحتلال، الذي منع المواطنين من الاقتراب.